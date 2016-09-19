هذا ما جرى في المقابلة التي كان منتظر أن يجري بثها على قناة ” روتانا خليجية” السعودية المملوكة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال إذ منعت القناة من بث لقاء مع الداعية الصوفي المثير للجدل الحبيب علي الجفري الذي قاد مؤتمر “أهل السنة والجماعة ” في غروزني الشيشانية كما حذف موقع التواصل يوتيوب اللقاء الذي نشره الجفري هناك بعد منع إذاعة اللقاء على “روتانا خليجية.

وكانت الإعلامية السعودية نادين البدير مقدمة برنامج “اتجاهات” على القناة المملوكة للوليد بن طلال، قد أعلنت عن موعد بث اللقاء مع الجفري للحديث عن مؤتمر غروزني المثير للجدل، مساء الأحد، غير أن القناة لم تذع اللقاء.

ولم توضح القناة ولا البدير سبب إلغاء بث اللقاء المسجل..

ونشر الجفري اللقاء كاملاً على موقع “يوتيوب” وقال في حسابه على موقع “تويتر” “اعتاد مكتب الحبيب على اشتراط أخذ نسخة من أي حلقة مسجلة فور الانتهاء من تسجيلها لذا تمكنا من النشر بعد فوات موعد النشر المقرر في القناة”.

إلا أن اليوتيوب حذف الفيديو لاحقا.

وتحدث الجفري في اللقاء عن تفاصيل مؤتمر غروزني الذي عقد مؤخراً في الشيشان وأثار جدلاً واسعاً في الدول الإسلامية بعد أن صدر عنه تعريف لمذهب أهل السنة والجماعة، يقول بعض علماء الدين إنه استثنى السلفية والوهابية من المذهب.

وقال الجفري في اللقاء أيضاً إن المؤتمر تعرض بشكل مقصود للتشويه، ونفى أن يكون البيان الختامي للمؤتمر قد استثنى السلفية والوهابية من التعريف متهماً أطرافاً بينهم الإخوان المسلمين بالوقوف خلف ذلك التشويه.

ومنذ عقد المؤتمر أواخر الشهر الماضي، دار نقاش كبير وسجال بين علماء الدين في عدة دول إسلامية وسط اتهامات متبادلة بينهم حول المؤتمر وما صدر عنه.