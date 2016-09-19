استمرارا للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مصر في ظل وجود شبه معدوم للدولار في السوق الرسمية، أعلن بنك “إتش إس بي سي- مصر”، قرارا بخفض حدود السحب النقدي والمشتريات بالعملات الأجنبية عبر بطاقات الائتمان التابعة له والتي تتم خارج البلاد.

وبحسب قرار البنك المملوك بالكامل لبنك HSBC البريطاني، فقد تم خفض حد السحب النقدي بالعملة الأجنبية خارج مصر إلى 1000 دولار شهرياً بدلاً من 1250 دولاراً اعتباراً من يوم الأحد القادم في 25 سبتمبر/ أيلول.

وكشف البنك عن قراره هذا في رسالة نصية أرسلها لعملائه عبر الهاتف المحمول، قائلا: “يرجى ملاحظة أن حد السحب النقدي من الخارج سيكون 1000 دولار أو ما يعادلها شهريا ابتداء من 25 سبتمبر/ أيلول 2016، وتغطي كلا من بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بك”.

ولا يعتبر “إتش إس بي سي-مصر” هو البنك الوحيد الذي لجأ إلى هذا الإجراء، فقد سبق ان قامت بنوك أخرى مؤخراً إلى خفض حدود السحب النقدي والمشتريات بالعملات الأجنبية خارج البلاد، مع وجود صعوبة في توفير العملات المختلفة لعملائها.

فقد أوقف بنك “كريدي أجريكول ” في مطلع الشهر الحالي استخدام بطاقات الخصم المدفوعة مقدماً في الشراء خارج مصر، وكان البنك ألغى من قبل أي سحب نقدي ببطاقات الخصم والائتمان بالعملة الأجنبية خارج مصر.

كما أوقف البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، في سبتمبر/ أيلول الحالي أيضا، السحب ببطاقات الخصم للحسابات بالعملة المحلية خارج مصر وخفض الحد الأقصى للشراء للمرة الثالثة في نحو شهرين.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني مصر، قد أعلن في يوليو/ تموز إيقاف استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر إلا أنه عاد وألغى قراره في اليوم نفسه.

يذكر أن سعر الدولار في المصارف وشركات الصرافة العاملة في مصر بلغ 8.88 جنيهات، بينما واصل قفزاته في السوق السوداء ليتجاوز 12.70 جنيها.