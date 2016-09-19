عرض الموقع الهندي Phonearena أول صور حية لهاتف شركة سامسونج الجديد Veyron، إذ يحمل هذا الهاتف رقم SM-W2017 والتي تستعرض مواصفاته وتصميمه، وتظهر إمكانياته.

ودعم الهاتف بشاشة قياس 4.2 بوصة تعرض الصورة بدقة 1080 x 1920 بيكسل ومعالج قوى رباعي النواة، و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي “رام” وذاكرة داخلية 64 جيجابايت، بالإضافة إلى كاميرا خلفية 12 مبجابيكسل وأخرى أمامية 5 ميجابيكسل وبطارية 2000mAh.

ويأتي الهاتف الجديد بـ Type-C USB وسيدعم نظام الدفع الفوري Samsung pay، ولم تعلن سامسونج حتى الآن عن موعد الإعلان رسميا عنه.

