تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لرجل يمني يقيم في الولايات المتحدة الاميركية ينتقد فيه قرار المملكة العربية السعودية بسعودة سوق الاتصالات.

وقال الرجل اليمني في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” وصب فيه جام غضبه على وزارة الاتصالات السعودية، أن هذا أغبى قرار اتخذته السعودية في 2016.

وأضاف أن الذي يريد أ يعمل ويطعم أولاده “ينحت بالصخر” ولا يحتاج إلى قرار حكومي ليعمل، في إشارة إلى عدم رغبة السعوديين أصلا بالعمل.

وتابع ساخرا “تريدون ان الذي يشحن التلفون يكون سعودي..أيش هالقرار السخيف والاهبل”.

وأضاف أن أصحاب محلات الاتصالات –وأغلبهم يمنيون- استثمروا الملايين فيها، وباعوا أراضيهم من أجل افتتاح اعمالهم الخاصة وفقا للقانون السعودي “ثم فجاة تقولون لهم إلى الشارع”، متسائلا: “أين الشريعة التي تنادون بها واللحى والمسواك”.

كما انتقد نظام الكفالة في المملكة معتبرا إياه بقانون “الرق”، حيث يعيش عليه مئات الالاف من السعوديين مقابل الاموال التي يحصلون عليه من المكفولين.