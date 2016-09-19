تحرم النساء السعوديات، من كثير من الحقوق والحريات، بدءاً كما هو معلوم من قيادة السيارة، وليس انتهاءً بقياس الملابس في المحال!.

وفيما يلي أبرز 11 أمراً ممنوعاً على نساء السعودية:

1- قيادة السيارة: قيادة السيارة ممنوعة منعاً باتاً للنساء في السعودية، وقد أصدر رجال الدين حكماً بتحريمها شرعاً، فيسمح للنساء بقيادة الطيارات لكن لا يمكنهن القيادة على الأرض.

2- السفر: تحتاج المرأة في السعودية إلى وجود محرم، أو ولى أمر “زوج، أب، شقيق”، وموافقته بشكل رسمي.

3- قياس الملابس في المحال: من تسافر إلى السعودية، ستلاحظ عدم وجود غرف قياس بالمحال، لأن قياس النساء للملابس ممنوع بشكل تام، لذلك ترتدي السعوديات ملابس واسعة وفضفاضة لأنها لا يمكنها قياسها لكن يمكنها إعادتها للمحل إذ كانت غير مناسبة.

4 – حصص الرياضة “الألعاب” والموسيقى: ممنوع منعاً باتاً تخصيص حصص للألعاب والموسيقى في المدراس الحكومية الخاصة بالإناث.

5- حساب بنكي: لا يمكن للفتيات في السعودية ان يفتحن حساب بنكي إلا بموافقة من ولي الأمر، وإذن رسمي بذلك.

6- الملابس: هناك قواعد صارمة تفرض على الملابس غير المحتشمة، ويوجد إحدى الهيئات الخاصة بتتبع النساء اللائي يرتدين ملابس غير محتشمة.

7- إصدار الأوراق الرسمية: لا يمكن للمرأة في السعودية أن تقوم باستخراج أي أوراق رسمية، بدون وجود ذكر من عائلتها معها، حتى إن كان ابنها الصغير أو طفل رضيع.

8- الدراسة: يجب أن تحصل الفتاه على إذن من ولي أمرها لتستطيع الدراسة.

9- الفحص الطبي: تمنع النساء من إجراء بعض الفحوصات الطبية، إلا في وجود محرم.

10- الأماكن العامة: هناك بعض الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي تمنع دخول النساء بمفردهن، وللتغلب على هذه المشكلة انشأت أماكن مخصصة للنساء فقط.

11- العمل: يتعين على المرأة أن تأخذ إذن من الوصي عليها قبل العمل بالقطاعين الخاص والحكومي، ويمكن فصلها من العمل إن رفض الوصي عليها عملها.