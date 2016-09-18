أظهر تسجيل مصوّر، ينشر لأول مرة، توثيقاً للحظة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للشاب الأردني سعيد العمرو في ساحة باب العامود بالقدس المحتلة، الجمعة الماضية.

ويُظهر التسجيل، الشهيد “العمرو” رافعاً يديه أمام عدد من جنود الاحتلال الذي أوقفوه للتفتيش في منطقة باب العامود، ودون سابق إنذار بدأوا بإطلاق النار عليه ما ادى لاستشهاده على الفور، دون تشكيله أي خطرٍ عليهم وفقاً لشهود عيان تواجدوا في المكان.

يشار إلى أنّ وزارة الخارجية الأردنية نددت بـ”الفعل الهمجي” لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاقه النار بشكل متعمد على المواطن الأردني سعيد العمرو في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وشككت الناطق باسم الوزارة صباح الرافعي، السبت، برواية الشرطة الإسرائيلية أن العمرو هاجم جنودا إسرائيليين، لا سيما أن البيان ذاته ذكر صراحة أنه لم يصب أي جندي أو شرطي إسرائيلي في الحادثة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكان الشهيد العمرو دخل الأرض الفلسطينية الخميس، ضمن فوج سياحي لزيارة القدس.

وقالت الرافعي إن الحكومة الأردنية تتابع القضية للوقوف على كافة التفاصيل، وكذلك لتسليم جثمان الشهيد لذويه، ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المتبعة دوليا بمثل هذه الحالات.