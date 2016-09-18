تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية والأبوة، عندما تحول إلى ذئب بشري، وأقدم على معاشرة نجلته لمدة 9 سنوات، بمدينة الخانكة في القليوبية.

كان العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، تلقى بلاغًا من “أ.س” خال المجني عليها، بقيام “ه. ع” 55 عامًا، عاطل، بمعاشرة نجلته “ا. ه. ع” 17 عامًا، من الخلف، لمدة 9 سنوات، وأضاف شقيق المجني عليها، أنه عاد بالصدفة مبكرا إلى المنزل وفوجئ باعتداء والده على شقيقته جنسيا من الخلف.

وباستدعاء المتهم بمعرفة المقدم أحمد سامي رئيس المباحث، أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وبالفحص تبين صحة الواقعة، وأن المتهم يعاشر نجلته جنسيا منذ 9 سنوات، ويهددها حتى لا تعترف بجريمته.

تحرر المحضر رقم 17571 لسنة 2016 جنح مركز الخانكة، وبالعرض علي النيابة، أمرت بعرض الفتاة علي الطب الشرعي، وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.