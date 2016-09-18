تقديم القهوة والشاي والشيشة ولعب الورق لم يعد يفي بالغرض بالنسبة لبعض أصحاب المقاهي

كشف موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس عن وجود مقاهي خاصة بالغراميات بمحافظة صفاقس (جنوب تونس) توفر أماكن رومانسية خفية عن أعين الناس والفضوليين.

وقال الموقع الإخباري التونسي “تنوعت أشكال وأنماط المقاهي بصفاقس.. كما تنوعت الخدمات التي تقدّمها فتقديم القهوة والشاي والشيشة ولعب الورق لم يعد تفي بالغرض بالنسبة لبعض أصحاب المقاهي..”

وأضاف الموقع “أحدهم وجد فكرة رائدة مربحة ولها حرفاؤها وهي توفير أماكن رومانسية خفية عن أعين الناس والفضوليين ولكن لكل شيء ثمنه فنصف ساعة من الجلسات الحميمية والبعيدة عن أنظار الجميع تتطلب من صاحبها دفع خمسة دنانير ثمن قارورة المياه وإن كانت الحميمية أرقى وأدق فإن ثمن القارورة يصبح 7 دنانير كاملة..”

وتابع موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس قائلا “هذا بالنسبة للمياه المعدنية أما لباقي الطلبات فلكم أن تتصوّروا الثمن.. اللحظات الثمينة لها ثمنها والإبتعاد عن عيون الطفيليين كذلك له ثمنه وله حرفاؤه ولكن هل تسمح كراس الشروط بهذه الشروط التي يفرضها صاحب المقهى؟”