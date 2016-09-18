في واقعة تعكس ما يدور في الكواليس، وتأكيدا للتصريحات التركية الاخيرة، بأن تسعى لتقليل عدد اعدائها وزيادة أصدقائها، نشر المتحدث باسم صورة تجميع وزيري خارجية البلدين خلال حضرهما قمة “عدم الانحياز” التي عقدت في فنزويلا أمس السبت.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مرفقا صورة لوزير الخارجية المصري، مع نظيره التركي، : ” لقاء بين وزيري خارجية وتركيا علي هامش قمة عدم الانحياز بفنزويلا… اللقاء عكس رغبة في تجاوز الخلافات مع ”.

وكانت وسائل الإعلام المصرية الموالية للرئيس السيسي، تناولت وبغزارة خبرا مفاده أن كلا من قطر وتركيا تقمتا بطلب للقاء الرئيس السيسي على هامش اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.