في واقعة تعكس ما يدور في الكواليس، وتأكيدا للتصريحات التركية الاخيرة، بأن تركيا تسعى لتقليل عدد اعدائها وزيادة أصدقائها، نشر المتحدث باسم الخارجية المصرية صورة تجميع وزيري خارجية البلدين خلال حضرهما قمة “عدم الانحياز” التي عقدت في فنزويلا أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مرفقا صورة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري مع نظيره التركي، غاويش أوغلو: ” لقاء بين وزيري خارجية مصر وتركيا علي هامش قمة عدم الانحياز بفنزويلا… اللقاء عكس رغبة في تجاوز الخلافات مع مصر”.

لقاء بين وزيري خارجية مصر وتركيا علي هامش قمة عدم الانحياز بفنزويلا… اللقاء عكس رغبة في تجاوز الخلافات مع مصر pic.twitter.com/hhLCBOGC5F — Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) September 17, 2016

وكانت وسائل الإعلام المصرية الموالية للرئيس السيسي، تناولت وبغزارة خبرا مفاده أن كلا من قطر وتركيا تقمتا بطلب للقاء الرئيس السيسي على هامش اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.