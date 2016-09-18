حلت الفنانة ضيفة على أولى حلقات ، والتي عُرضت على 2 السبت، وانضمت للجنة تحكيم البرنامج والتي تتكون من مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، وعارضة الأزياء التونسية الإيطالية عفاف جنيفان.

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وانطلقت المواجهة في الحلقة الأولى بين 15 مشترك تنافسوا في الابتكار والتصميم تحت أنظار لجنة التحكيم، لتفوز المتسابقة سبأ طارق من العراق بأفضل تصميم، وتودع التمتسابقة عاليا النحاس البرنامج.

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وانضمت هيفاء إلى المشتركين الذين تجمعوا لتلقّي التحدي الأول، وتناثرت 15 قطعة من القماش على الأرض لتطلب هيفاء من كل مشترك التقاط أحد الألوان التي يجدها مناسبة لتصميم سترتديه بنفسها في ختام الحلقة.

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