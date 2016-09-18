نالت شابة ألمانية جميلة في الفترة السابقة اهتماماً كبيراً وأحدثت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مشاركتها في الانتخابات المحلية في برلين.

وأعلنت بتول بيرق ترشحها للانتخابات التي تأتي وسط تزايد التجاذبات بشأن قرار الحكومة قبل عام بفتح حدود ألمانيا أمام اللاجئين.

وولدت بتول عام 1991 بمدينة برلين لوالدين من أصول تركية، وهي متزوجة وطالبة في درجة الماجستير بجامعة برلين للتكنولوجيا.

ونشرت بيرق على صفحتها على “فايسبوك” رسالة قالت فيها: “كلنا لدينا معتقدات. في السياسة، يجب تمثيلها والدفاع عنها”.