نالت جميلة في الفترة السابقة اهتماماً كبيراً وأحدثت ضجة كبيرة على وسائل ، من خلال مشاركتها في في برلين.

وأعلنت بتول بيرق ترشحها للانتخابات التي تأتي وسط تزايد التجاذبات بشأن قرار الحكومة  قبل عام بفتح حدود ألمانيا أمام .

وولدت بتول عام 1991 بمدينة برلين لوالدين من أصول تركية، وهي متزوجة وطالبة في درجة الماجستير بجامعة برلين للتكنولوجيا.

ونشرت بيرق على صفحتها على “فايسبوك” رسالة قالت فيها: “كلنا لدينا معتقدات. في السياسة، يجب تمثيلها والدفاع عنها”.

2