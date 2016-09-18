رحّبت بعض الممثلات الإباحيات الروسيات بقرار حجب المواقع الإباحية المجانية، حيث أكدت الفتيات أن هذا الحظر سيؤدي إلى زيادة الإيرادات من مبيعات أشرطة الفيديو الإباحية.

وقالت إحداهنّ وفق ما ذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية، أنه إذا رغب الشخص في قراءة كتاب جنسي أو مشاهدة العرض الأول لفيلم جنسي عليه شراءه، موضحة أن هذه الأمور ليست مكلفة في روسيا.

وذكرت ممثلة إباحية أخرى أن الناس في روسيا لا يرغبون في دفع المال مقابل الجنس، وأنهم يفضلون الحصول على كل شيء مجانا، وأصبحت الممثلات الإباحيات يحصلن على القليل من المال.

وحجبت السلطات الروسية، موقعين إباحيين، داعية روادهما إلى الذهاب والبحث عن شريك “في الحياة الحقيقية”، معتبرةً أنّ إقبال الروس على مشاهدة الأفلام الإباحية يثنيهم عن الإنجاب.

وقال متحدث باسم وكالة “روسكومنادزور” الحكومية لمراقبة الاتصالات إن الموقعين صارا خارج الخدمة في كل الأراضي الروسية، بعدما صدرت قرارات قضائية بهذا الشأن.

وأضاف المتحدث أن الحظر لن يتوقف “إلا في حال حدث تغيير جذري في محتوى الموقعين”.

ورد إحدى الموقعين بسخرية على هذا القرار، وكتب المسؤولون عنه على تويتر سائلين عما إذا كان ممكنا أن يلغى الحظر مقابل منح اشتراكات مميزة للعاملين في الوكالة.