تداول نشطاء أردنيون بقوة مقطع فيديو تسجيلي لأحد المرشحين للإنتخابات في الأردن يتحدث فيه عن “وحي” تلقاه على طريقة الأنبياء وطالبه بالنهوض والتسجيل في الانتخابات لمساعدة المظلومين.

وكانت تعليقات قد نقلت عن المرشح في مدينة جرش مفلح المقابلة عن قائمة إسمها “الأسود” ان رسولا هو على الأرجح عمر بن الخطاب قد زاره في المنام وطالبه بالترشح للإنتخابات.

وتم بث الفيديو فعلا الاف المرات وسط موجة سخرية مرة من إستعمال الرموز الدينية في الدعاية الإنتخابية.

وكان مرشح آخر قد اعلن لناخبيه في مدينة الزرقاء انه حضر إليهم ليقتفي اثر الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم لإنه بات تحت ظل شجرة في المنطقة