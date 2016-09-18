نجت شابة تدعى “Shanon Reynolds”، وتبلغ من العمر 19 عاماً، من الموت بعد أن هاجمها صديقها الشاب “Jamiv Usman”، بسكين وطعنها أكثر من 100 طعنة في الصدر والعنق، لأنه طلب منها كأساً من الماء ولم تنفذ!.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، فرغم طعناته المتكررة التي وصلت إلى 100 طعنة، إلا أنها نجت من الموت بتظاهرها بأنها لفظت الأنفاس حتى توقف، ثم زحفت في منتصف الليل إلى داخل حافلة خاوية بالقرب من منزلها، حيث أبلغ السائق الشرطة وأوصلها إلى موقف الحافلات.

وسارع رجال الشرطة لمساعدتها وقدموا لها الإسعافات الأولية حتى وصل المسعفون ونقلوها إلى المستشفى بإصابات متعددة أسفرت عن رئتين مثقوبتين و500 غرزة.

وعثر رجال الشرطة على سلاح الجريمة وسط شجيرات قريبة من منزل الضحية، ونجحوا في اعتقال عثمان في اليوم نفسه.

من جانبه، أنكر عثمان التهمة، لكن ذلك لم يمنع القضاة من إعلان إدانته والحكم عليه بالسجن 20 عاماً.