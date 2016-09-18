أطلق ناشطون مصريون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاغا بعنوان: “كرهت_مصر_عشان”، للتعبير عن أسباب كرههم لمصر في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد، وخاصة في فئة الشباب.

وكان لافتا في الهاشتاج، أن التغريد من خلاله جاء على عكس ما أرداه صاحبه، حيث أنه على الرغم من أن أغلب التغريدات استنكرت ما يجري حاليا في مصر من قمع وفرض للقبضة الأمنية، إلا أن الغالبية عبرت عن حبها لمصر، في حين غرد البعض مذكرا بأسباب كرهه لها.

وقالت المغردة “هالة” معبرة عن حبها لمصر: “#كرهت_مصر_عشان عمري ما اكرهها اكره تصرفات ناس اكره من يعيثون في الارض فسادا لكن اكره بلدي لأ”.

#كرهت_مصر_عشان

عمري ما اكرهها

اكره تصرفات ناس

اكره من يعيثون في الارض فسادا

لكن اكره بلدي لأ — Hala (@halaenuogh) September 18, 2016

أما المغرد “عاشق خفايا الروح” فعلق قائلا: “وليه اكرهها حد يكره أمه ووطنه الا الجاحد ممكن اكره اشياء عملها ناس وسخين لكن مصر حبى الاول والاخير عاشق”.

https://twitter.com/34UMGdSyKPUeN…/status/777578280597749761

وغردت “فاطمة” قائلة: “اكره مين !! اقسم بالله عمري ما اكرهها .. متتكرهش بس هي ملهاش دعوه باللي بيعملوه ولادها فيها #كرهت_مصر_عشان”.

اكره مين !! اقسم بالله عمري ما اكرهها .. متتكرهش

بس هي ملهاش دعوه باللي بيعملوه ولادها فيها

#كرهت_مصر_عشان — ᖴᗩT🇲️ᗩ ♊🔇 (@fatmaatef325) September 18, 2016

وعلى الجانب الآخر، طرح بعض المغردون أسبابهم لكرهها، حيث علق “محمد العمدة” قائلا: “#كرهت_مصر_عشان يخرب بيتها اقول ايه بس مش لاقي حاجه واحده فيها تتحب”.

#كرهت_مصر_عشان يخرب بيتها اقول ايه بس مش لاقي حاجه واحده فيها تتحب — Mahmoud ALomda ツღ (@ma7moud_alomda) September 18, 2016

أما المغرد “وليد العسيلي”، فغرد ساخرا: “#كرهت_مصر_عشان بتستهبل عملة نخلة وجيبة بلحة العبيط يحكمها”.

#كرهت_مصر_عشان

بتستهبل عملة نخلة وجيبة بلحة العبيط يحكمها — وليد العسيلي (@waleedElaseely) September 18, 2016

من جانبها غردت “أنوار محمد” قائلة: “#كرهت_مصر_عشان النظيف فيها ….. يامقتول… يامعتقل …يا مطارد… يا مهاجر للأسف دي الحقيقه”.