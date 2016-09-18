قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل كبير وبلغت أعلى مستوياتها منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001م.

وأشارت إلى أن تصاعد جرائم الكراهية أقلق الباحثين في تلك الجرائم وسلطات تنفيذ القانون الذين وثقوا المئات من الهجمات ضد المسلمين منذ مطلع 2015م.

وأضافت أن جرائم الكراهية ضد المسلمين شملت حرق للمساجد واعتداءات وإطلاق نار وتهديدات باستخدام العنف.

وتحدثت عن أن البيانات الصادرة من باحثين في جامعة كاليفورنيا وجدت أن جرائم الكراهية ضد المسلمين الأمريكيين ارتفعت بنسبة 78% خلال 2015م، كما أن الهجمات ضد أصحاب الأصول العربية زادت بشكل أكثر حدة.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة ووسائل الإعلام كشفت خلال الأشهر الأخيرة عن أن وتيرة الهجمات مستمرة خاصة ضد الضحايا الذين يرتدون الزي الإسلامي التقليدي أو الذين تبدو عليهم ملامح شرق أوسطية.

واتهم بعض الباحثين المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بالمسؤولية جزئيا عن زيادة الهجمات ضد المسلمين بسبب تصريحاته العنصرية.