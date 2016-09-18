“الأناضول” يتجه حزب “نداء تونس” لتوسيع الهيئة السياسيّة له وتعيين رئيس الحكومة القيادي في الحزب، يوسف الشاهد، رئيساً لها، وذلك لتجاوز خلافات داخلية بالحزب، بحسب لزهر العكرمي، العضو المؤسس في الحزب.

وقال العكرمي، في تصريحات للصحفيين، الأحد، على هامش اجتماع للحزب في تونس العاصمة، حضره الشاهد وأعضاء من الحكومة عن حزب “نداء تونس”، إن “أعضاء الحزب يبحثون في اجتماعهم سبل تجاوز الخلافات والمشاكل داخل الحزب وهيكلته مجددًا ليكون قادرًا على الوفاء بوعوده”.

وأضاف أن “هناك نية نحو تعيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيسًا للهيئة السياسية للحزب وتوسيع تركيبة الهيئة بضم أعضاء من الحكومة لها”، وفق قوله.

وتحدثت تقارير إعلامية، مؤخرًا، عن صراعات جديدة بين حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، الذي يشغل مديرًا تنفيذيًا للحزب ورئيس هيئته السياسية، من جهة، ورئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال من جهة أخرى.

وبرزت تلك الخلافات في مطالبة عددٍ من نواب “نداء تونس” في البرلمان بسحب الثقة من رئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال، ما زاد في الاتهامات الموجهة لنجل الرئيس بمحاولة “الاستحواذ” على الحزب.

يشار إلى أن “نداء تونس” يشهد، منذ قرابة العام، انقسامات داخله بعد استقالة مجموعة تتكون من 30 نائبًا من كتله البرلمانية، ويحتفظ الحزب حاليًا بـ67 مقعدًا في البرلمان من أصل 217 مقعدًا.