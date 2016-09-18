تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورتين لشخص عراقي منتسب إلى الحشد الشعبي الشيعي في العراق، أكدتا بأن الحشد الشعبي ليس سوى ميليشيا مرتزقة.

وبحسب الصورة الاولى التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر الشخص مرتديا زيا عسكريا متفاخرا بانتسابه لميليشيا الحشد، التي عادة ما تتغنى بوصف نفسها بأنها صاحبة مهمة مقدسة، هدفها حماية مراقد وأضرحة آل البيت.

حشدنا أملنا و الحسين ناصرنا pic.twitter.com/SsJFwQRMfJ — Exclamation (@Exclamation_3) September 17, 2016

أما الصورة الثانية فقد ظهر نفس الشخص، ولكن بحلة أخرى كشفت عن مدى التناقض والكذب الذي تدعيه هذه المليشيا، حيث ظهر جالسا مرتديا “الدشداشة”، ممسكا بيده علبة “بيرة” وامامه مجموعة مختلفة من المشروبات الكحولية.