قالت صحيفة آرمان الإصلاحية الإيرانية، إن طهران قررت منع دخول النساء الى المقاهي، معتبرةً أن دخولهن يخالف القوانين، كما أنه غير مصرح لتلك الأماكن تقديم الشيشة للنساء.وفقاً لــ “محسن نظري”، رئيس اتحاد المقاهي والمطاعم التي تقدم وجبات تقليدية

وعلى الرغم من تحذيرات الخبراء من أضرار تدخين الشيشة، إلا أن بعض الفتيات والنساء تدخنها بذريعة انعدام وسائل الترفيه، وتشير الصحيفة إلى أنهن ربما يقمن بذلك لتقليد الرجال وتمييزهم عن الآخرين، ولكن مع مرور الوقت ربما يقعن فى فخ الإدمان.

و تقوم السلطات بجمع الشيشة من المطاعم، وتمنع النساء من دخول المقاهي، لتقليل مخاطر تدخين النساء للشيشة، لكن الكثيرين يعتقدون أن تدخين الشيشة والسجائر لا يؤدي إلى الإدمان، ومن الممكن أن تركها بسهولة، بينما التدخين يعد مقدمة للإدمان، على حد تعبير الصحيفة.

ووفقاً للصحيفة، فإن أضرار تدخين الشيشة على النساء أكبر من ضررها للرجال، لأنها تؤثر على هرمونات المرأة وتقلل من فرص الحمل لدى النساء، موضحة أنه فى السنوات الأخيرة تدخن العديد من النساء والفتيات الإيرانيات الشيشة أمام العامة وأمام أزواجهن وآبائهن.