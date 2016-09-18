تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو” قالوا إنه لمفتي موريتانيا وإمام الجامع الأكبر، الشيخ أحمدو ولد حبيب الرحمن، خلال خطبته في عيد الأضحى يطالب فيه بقطع العلاقات والصد والمد مع الإيرانيين .

وقال مفتي موريتانيا ” إن التوغل الإيراني أخطر من التوغل الإسرائيلي ووصف قطع العلاقات مع إيران بأنها فرض واجب لوقف المد الصفوي الفارسي .

وأشار المفتي إلى أن “موريتانيا جمهورية إسلامية سنية مسالمة تمد يدها للتعاون على أساس القواسم المشتركة، دون المس بالدين وبثوابته ومقدساته”.

واعتبر المفتي أن إيران تجاوزت كل الحدود في إشارة منه للتصعيد الإيراني الأخير ضد السعودية بشأن تنظيم الحج، داعياً إلى التصدي بحزم للمد الإيراني الذي ينشط في البلاد ويبث الفرقة.

وأصبح الحديث عن انتشار التشيع في موريتانيا حديث الساعة وسط مخاوف من استغلال دعاته للفئات المهمشة والمضطهدة في البلاد ولانتشار الطرق الصوفية التي تميز المجتمع الموريتاني.