“وطن-خاص-وعد الأحمد” دعا مفتي موريتانيا إلى قطع العلاقات مع إيران، معتبراً أن التوغل الإيراني أخطر من التوغل الصهيوني، مؤكداً أن ذلك فرضاً شرعياً ومطلباً جمهورياً، مستدركاً:”أعني مطلب للجمهورية الإسلامية السنية الموريتانية”.

وقال إمام الجامع الكبير بنواكشوط الشيخ”أحمدو ولد حبيب الرحمن” :” لم أقل أنه مطلب شعبي لأنه مطلب لفخامة الرئيس ومطلب لحكومتنا ولسائر الشعب”.

وتابع إن “هذا الفكر- يقصد الفكر الشيعي- بما يشعله من نار الطائفية والنعرات وما إلى ذلك لا يقل شأناً عن الصهيونية وما كانت تسعى به لبلادنا”.

وأردف مفتي موريتانيا أن “الإيرانيين ينتمون للإسلام ولا نريد تكفيرهم لأن أهل السنة دأبوا على عدم تكفير أحد ولكن هذا الفكر خطره وشرره في كل مجتمع دخله لا يقل عن خطر وشرر الفكر الصهيوني”.

وكان «ولد حبيب الرحمن» دعا الرئيس الموريتاني «محمد ولد عبد العزيز» خلال خطبة عيد الأضحى، الاثنين الماضي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المد الشيعي في البلاد.

وأشار المفتي إلى أن «موريتانيا جمهورية إسلامية سنية مسالمة تمد يدها للتعاون على أساس القواسم المشتركة، دون المس بالدين وبثوابته ومقدساته».

وقال حينها «لا أريد أن أصعد بتلك القوة ضد دولة لا تزال تربطنا بها علاقات دبلوماسية ولا أريد طرد أي دبلوماسي، لكن أطالب بوقف المد الشيعي في هذا البلد المسلم المسالم، ولن نقبل المساس بمقدساتنا».