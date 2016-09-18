دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حملة مقاطعة لشركات الاتصالات المشغلة في المملكة بعد الشكاوى الكثيرة لضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى حجبهم لبرامج التواصل الصوتية.

وأطلق المغردون الحملة تحت وسم “#راح_نفلسكم” بهدف الضغط على الشركات لتحسين خدماتهم وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين.

وتقتضي الحملة في مضمونها مقاطعة “الاتصالات الهاتفية والشحن” لمدة ٣ ساعات بتاريخ ١ أكتوبر من الساعة ٦ – ٩ مساءً.

«عمر»، أحد المغردين تساءل: “لماذا خدمات الإنترنت بالسعودية ما زالت سيئة جداً وفوق ذلك يطلبون أسعاراً خيالية مقابل خدمات رديئة وسرعات سلحفائية؟”.

وغردت “سارة”، قائلة: “حط منبه بجوالك بالتاريخ والوقت اصملوا أنتم شعب معروفون بصملتكم عاد هالمرة لا تخيبون أملنا”.

وقال محمد، “بالكويت نت 500 (قيقا) بـ60 ريالاً.. نفس الشركة بالسعودية 500 ميقا (نص قيقا) بـ70 ريالاً”.