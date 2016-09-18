وثقت كاميرا مراقبة خاصة بأحد المطاعم الشعبية بمدينة عدن جنوب اليمن، إطلاق مسلحين النار مباشرة على عاملين لتأخرهم في تقديم وجبات طلبها المعتدون.

وتظهر هذه الحادثة مشهداً من حالة الانفلات الأمني، التي وصلت بالمسلحين حد استسهال القتل وإطلاق النار على هذا النحو المروع.

ويظهر الفيديو موظفي الحسابات بالمطعم وهم يتعرضون لإطلاق نار مباشر قبل أن ترصد الكاميرا جريحاً من عمال المطعم غرق في دمائه وهو يحاول الوقوف والهرب.

وقالت مصادر إن مجموعة من المسلحين الذين يدعون أنهم من المقاومة دخلوا “المطعم السعودي” وطلبوا وجبة غداء، إلا أن الوجبة تأخر إحضارها ما جعلهم يطلقون النار بهذا الأسلوب.

وأسفر إطلاق النار عن سقوط جريحين نقلا إلى المستشفى بحالة خطرة وفقاً لموقع “عدن الغد”.