“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- تساءل إعلامي مصري عن سبب رفض الحكومة عرض تحويل القمامة إلى طاقة رغم ما لهذا المشروع من جدوى اقتصادية.

وقال الإعلامي “ابراهيم حجازي” ضمن برنامجه “فى دائرة الضوء” في سياق رده على مواطنة تساءلت عن غياب النظافة وتراكم القمامة في حي الظاهر في القاهرة أنه تحدث مع وزير البيئة بهدف تحويل القمامة لتصبح مصدراً للطاقة ويبدو أن الدولة–كما يقول– لا تريد هذا الأمر لسبب أو آخر.

وأكد حجازي أن “هناك حوالي 70 مليون طن من القمامة في مصر في السنة الواحدة يتم دفنها في الأرض فتلوث المياه الجوفية و”تعمل مصايب سودا”-حسب تعبيره.

وأضاف حجازي أن الذبابة في الساحل أصبحت بحجم العصفورة مؤكداً أن كل مناطق الساحل بما فيها مارينا تدفن نفاياتها في البحر، وأشار حجازي إلى أن ” “العرض الذي تم تقديمه للحكومة في هذا الموضوع مجاني بالنسبة للحكومة ولن تدفع فيه مليماً واحداً والمطلوب منها فقط السماح للمستثمرين بالعمل في هذا المشروع.