استنكر الدبلوماسي الجزائري السابق ، إغلاق لمعبر رفح البري، معتبرا ذلك أشد قسوة من قسوة الإحتلال الإسرائيلي لغزة.

 

وقال “زيتوت” في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغرة “تويتر” إنه “عندما يكبر أطفال غزة ويدركون أن حصار مصر لغزة كان أشد وأبشع من حصار الصهاينة سيدركون أن مصر كانت أيضًا محاصرة ومحتلة من كبار عسكرها لها”.

وفتحت السلطات المصرية فتحت في ساعة مبكرة من فجر الأحد، معبر رفح البري استثنائيا لعودة 500 حاج فلسطيني من .