استنكر الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت، إغلاق مصر لمعبر رفح البري، معتبرا ذلك أشد قسوة من قسوة حصار الإحتلال الإسرائيلي لغزة.

وقال “زيتوت” في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغرة “تويتر” إنه “عندما يكبر أطفال غزة ويدركون أن حصار عسكر مصر لغزة كان أشد وأبشع من حصار الصهاينة سيدركون أن مصر كانت أيضًا محاصرة ومحتلة من كبار عسكرها لها”.

عندما يكبر أطفال #غزة ويدركون أن حصار عسكر مصر لغزة كان أشد وأبشع من حصار الصهاينة

سيدركون أن #مصر

كانت أيضا محاصرة ومحتلة من كبارعسكرها لها — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) September 18, 2016

وفتحت السلطات المصرية فتحت في ساعة مبكرة من فجر الأحد، معبر رفح البري استثنائيا لعودة 500 حاج فلسطيني من قطاع غزة.