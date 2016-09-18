كشف الماكيير العالمي “محمد عشوب”، أن الرئيس الليبيي الراحل معمر القذافي، قرّر الإنتقام من الفنان عادل إمام بعد عرض مسرحية “الزعيم”، معتقداً أنه سخر منه.

وقال في لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج “بوضوح” على قناة الحياة، أن العقيد معمر القذافي، كان سريع الغضب مثل الأطفال، وحينما أخبروه بأن عادل إمام يقلده في مسرحية “الزعيم”، بعث ببعض الليبيين لمشاهدة المسرحية في مصر وتحري حقيقة هذا الأمر.

وأضاف الماكيير العالمي: “القذافي طلب عادل إمام يعرض المسرحية في ليبيا فكلموني عشان أعمل اتصال مع مخرج المسرحية محمد حافظ، والراجل وافق”.

وتابع: “كان ليا صديق ليبي مقرب للمخابرات الليبيية أخبرني أن معمر القذافي عايز ينتقم من عادل إمام وهيسلط عليه شوية بلطجية يموتوه ويعدمهم وكان شيء لم يكن”.

وهنا لجأ “عاشوب” لوزير الإعلام الليبي عبد الله منصور، وأخبره بالسيناريو المزمع تنفيذه من جانب معمر القذافي تجاه عادل إمام فور صعوده على خشبة المسرح، فأخبره الأخير بأنه لا يعلم شيئ حول هذا الأمر، ولكنه اتخذ إجراءً احترازيًا بإيقاف جميع الحفلات، فما كان جزاؤه سوى أن سجنه معمر القذافي بعد أن أفشل مخططه لاغتيال الزعيم عادل إمام.