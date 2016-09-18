توج النجم العربي التونسي، مالك الجزيري ببطولة إسطنبول المفتوحة للتنس بعد تفوقه على الصهيوني دودي سيلا المصنف 74 عالميا بمجموعتين لواحدة، في المباراة النهائية التي جمعتهما الأحد بأسطنبول.

وقدم النجم التونسي المخضرم مباراة قوية ومميزة للغاية رغم خسارته بالمجموعة الأولى بواقع 6-1 ،ولكنه سرعان ما استعاد توازنه وتفوقه وخطف الثانية لصالحه بـ6-1، قبل أن يحسم الثالثة بـ6-0 ويفوز بالمباراة النهائية على حساب الصهيوني سيلا بمجموعتين لواحدة.

ودمر الجزيري منافسه الصهيوني بمنتهى البراعة والقوة الكبيرة، ويتوج ببطولة إسطنبول المفتوحة للتنس التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 75 ألف دولار، ويؤكد قوته وتميزه كلاعب عربي مميز وسط عمالقة التنس بالعالم.

وخاض الجزيري المصنف 70 عالميا المباراة أمام خصمه الصهيوني بعدما كشفت تقارير عدة بأنه قد لا يخوض تلك المواجهة بسبب منافسه، ولكنه في النهاية خاضها حتى لا يعرض نفسه للعقوبة، بما أنه سبق له أن تخلف عن مواجهة لاعب من الكيان الصهيوني في 2013 بداعي الإصابة إلا أن الإتحاد الدولي للتنس سلط عقوبة على الإتحاد التونسي للتنس وحرمه من المشاركة في كأس “ديفيز” لمدة عامين.