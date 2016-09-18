أكدت وزارة الصحة القطرية أنها “تتابع مع الجهات الدولية المختصة نتائج التحقيق فيما يتعلق بموضوع إصابة عدد من المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس التهاب الكبد (أ) جراء تناولهم للعصائر المحتوية على فراولة مجمدة منشأ جمهورية مصر العربية”.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، أنها “اتخذت بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى إجراءات احترازية مؤقتة في منافذ الدولة للتأكد من عدم دخول أي أغذية ملوثة للدولة”.

وتناشد الوزارة القطريين بضرورة إتباع أساليب السلامة الغذائية في تداول الخضروات والفواكه والتأكد من غسلها جيداً.

وتهيب الوزارة بالمواطنين الرجوع إلى الجهات المختصة لتحري المعلومات من مصادرها الرسمية وتؤكد الوزارة أنها لم تتلق أي معلومات أو تحذيرات من هيئات سلامة الأغذية ومراكز الطوارئ العالمية فيما يتعلق بمنتجات أخرى تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.