كثير من النساء يعانين من تغير اليدين والقدمين إلى اللون “الداكن”، مما يسبب لهن إحراجا كثيرا.

وفي هذا الفيديو الذي رصدته “وطن”، قدمت قناة ” CreativeAid” على اليوتيوب والمتخصصة في الوصفات الطبيعية، وصفة لتفتيح لون البشرة بشكل عام واليدين والقدمين بشكل خاص.

وأوضح الفيديو أن مكونات الوصفة بسيطة ومتوافرة في كل بيت، حيث لا تحتاج إلا لقشرة برتقالة ونصف خيارة مقشرة وملعقة صغيرة من الكركم، ويتم وضعها بالخلاط لمزجها بإضافة القليل من الماء.

ويتم فرد المزيج على اليدين والقدمين بواسطة قطة بيضاء وتركه لمدة بسيطة، مع التكرار يوميا حتى تحصل على النتائج المرجوة.