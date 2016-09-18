نشر موقع “cheatsheet”، أربع عادات من الضروري تجنب القيام بها قبل الذهاب إلى العمل؛ حتى تتمتع بحياة صحية، وتكون قادراً على صدّ كثير من الأمراض.

وكما جاء في التقرير تتضمن هذه العادات الآتي:

1- الابتعاد عن الحمام الدافئ في الصباح: ويكون من الأفضل أخذ “دش” بارد للانتعاش، لكن الحمام الدافئ المشبع بالبخار المتصاعد يجعل عضلات الجسم في حالة من الاسترخاء.

2- عدم تصفح البريد الإلكتروني في الصباح: الجميع يكون مذنب في حق نفسة عندما يبدأ يومه بتصفح البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في الصباح، فهذا يجعل الشخص في ضغط عصبي مع أول دقائق في اليوم، ويمكن تجنب ذلك عندما نقرر أن يكون فصح البريد في المكتب.

3- القيام بتحضير ملابس اليوم الجديد من المساء، فدائما الارتباك وإحداث فوضى في الساعات الأولى من الصباح تجعل الجسم في حالة من التوتر والانزعاج.

4- توقف عن تناول الكربوهيدرات المكررة في الصباح مثل “الخبز، الجبن، المخبوزات، الكيك” واستبدالها بالبروتين والخضروات.