جسَّد فيديو مضحك لحظة صفع مراهق على وجهه من قِبل سيدة، بعدما جذَب جزءاً من شعرها، فكانت النتيجة سقوط خصل الشعر المستعار.

ونُشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً هذا الأسبوع، ليحقق أكثر من 47 مليون مشاهدة.

سجل تلك اللقطة المضحكة صموئيل جرابز من ولاية كارولينيا الشمالية، وهو أحد مستخدمي شبكة Vine المتخصصة في نشر الفيديوهات الترفيهية.

حاول المراهق الثالث الذي يظهر في الفيديو، ويُدعى فريدي ماكولوم، جذب جزء من شعر السيدة مثل أصدقائه الذين سبقوه، لكن النتيجة كانت سقوط كل شعرها المستعار، فما كان من السيدة الغاضبة إلا أن استدارت وصفعت الطالب المشاغب على وجهه، لتفقده وعيه على ما يبدو في الفيديو.

وسبق أن نشر صموئيل جرابز، عدداً من الفيديوهات الكوميدية التى نالت شعبية من قبل.

كما تجاوز المشاهدون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات الفيديو لكي يصلوا سريعاً إلى اللقطة المضحكة.

وكتب أحد مستخدمي موقع تويتر تعليقاً ساخراً من قوة الصفعة، قال فيه: “السيدة صفعته صفعة عادت به إلى القرن الأول”. كما كتب مستخدم آخر معبراً عن قوة الصفعة: “بأنها نقلت الشاب إلى الحياة الأخرى”.

وكتب أحد المشاهدين: “انظر إلى وجه الرجل الأخير، لقد امتلأ بالذهول”.

يذكر أن الشهر الماضي شهد ظهور فيديو آخر يصور أحد مشاهد الصفع، ولكن تلك المرة في متجر وولمارت بولاية إيلينوي، حيث اندلعت معركة كبيرة داخل أحد المتاجر وانتهت بـقطع ملابس السيدة.

وحدثت المشاجرة داخل متجر في كريستوود، جنوب شيكاغو، وألقي القبض على جميع من ظهروا في الفيديو. إذ شارك في الشجار أربع من النساء، كما حاول أحد الرجال من حراس الأمن فض المعركة لكنه فُقد وسط الشجار.