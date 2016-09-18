هاجم الفنان عمرو واكد، حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد تأييد التحفظ على أموال المحامي والحقوقي جمال عيد وحسام بهجت، والمنظمات التي يديرونها.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “حاجة تعر لما حكومة بتاخد تمويل أجنبي من الخارج تعتبر ده جريمة، لما المجتمع المدني يعمل زيها، طب بتاخدوا إنتم ليه لو جريمة؟”.

وأيَّدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، منع 7 أشخاص من التصرف في أموالهم، بينهم الناشط الحقوقي جمال عيد وحسام بهجت وبهي الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع، على خلفية التحقيق معهم في قضية تلقيهم مليون ونصف المليون دولار أمريكي من جهات أجنبية مع عدم منع أهاليهم من التصرف في أموالهم.