“ناسا بالعربية” هو أحد المشاريع الشبابية التطوعية لنشر المعرفة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والذي يصل عدد متابعيه لـ92 ألف متابع، وتقوم فكرة المشروع على نقل المعرفة من مصادرها الإنجليزية في مجال علم الفلك إلى اللغة العربية عن طريق الترجمة.

ويرى مؤسس المشروع عيسى آل الشيخ أن الكثير من العلوم أصبحت مستوردة بشكل كلي بسبب الخطوات العملاقة التي قام بها الطرف الآخر من الحضارة على هذا الكوكب فأصبحت الترجمة هي الطريقة المثلى ربما لاختصار نقل المعرفة.

ويضيف: “من هنا أتت رغبتي في المساهمة في خدمة العلم الذي أحب وتبسيطه وإيصاله إلى القارئ والمتابع العربي بصورة مبسطة ومختصرة للفت الإنتباه لهذا العلم الجميل، وكذلك رغبتي في البقاء متابعاً لكل ما هو جديد في مجالـــَي علم الفلك وعلوم الفضاء”.

وبشأن الإنجازات التي حققها المشروع منذ 3 سنوات من تدشينه وحتى اليوم يقول آل الشيخ استطعنا ترجمة آلاف التغريدات لحساب وكالة ناسا الفضائية الرسمي إلى اللغة العربية وترجمة 80 فيديو فلكي قصير و4 أفلام وثائقية كاملة ورسوم توضيحية “انفوجرافيك” بمجهود فردي، والإجابة على آلاف الأسئلة التي يطرحها المتابعون على حساب المبادرة في “تويتر”.