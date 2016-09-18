في واقعة تشبه تماما ما فعلته زوجة المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الاميركية، دونالد ترامب حين سرقت خطاب سابق لميشيل أوباما، أقر الرئيس النيجيري محمد بخاري، باقتباسه فقرات من خطابه الاخير من خطاب سابق للرئيس الاميركي، باراك أوباما كان قد القاه في عام 2008.

وتعرض بخاري، لسيل من الانتقادات بعد إقراره بأنه اقتبس في خطابه الأخير بعنوان: “التغيير يبدأ معي” مقاطع من خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد فوزه في انتخابات 2008.

من جانبها اضطرت الرئاسة النيجيرية، إلى إصدار بيان اعترفت فيه بأن هذه الفقرة من الخطاب مقتبسة من خطاب أوباما.

وقال المتحدث باسم الرئاسة غاربا شيهو في بيان، إن “الشبه كبير” وإن مُعدَّ الخطاب سيحاسب.

وتسائل النقاد إن كان بخاري يقرأ خطاباته قبل إلقائها، واعتبروا أن الاقتباس يسيء إلى صورة نيجيريا في الخارج، مع استعداد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

يذكر أن فريق بخار الانتخابي، سبق وأن سرق مقتطفات من الحملات الأميركية، بعد أن استخدم شعار “إعادة العظمة لنيجيريا” المماثل لشعار “إعادة العظمة لأميركا” الذي يستخدمه المرشح الجمهوري دونالد ترامب واستخدمه قبله رونالد ريغان.