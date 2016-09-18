تظاهر عشرات المغاربة، الأحد، في مدينة الدار البيضاء، احتجاجًا على سياسات حكومة بلدهم

“الأناضول” تظاهر عشرات المغاربة، الأحد، في مدينة الدار البيضاء، احتجاجًا على سياسات حكومة بلدهم، وتنديدًا بما وصفوه بـ”أسلمة السياسة”.

وردد المشاركون في المسيرة -التي لم تعرف الجهة الداعية لها- شعارات طالبوا فيها بتوفير العمل والسكن، وأخرى تندد بسياسة حكومة عبد الإله بنكيران، وبمحاولة حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة، ترشيح الشيخ السلفي حماد القباج على قوائم الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ووجهت الدعوة إلى المغاربة للمشاركة في المسيرة، أمس السبت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تمنع وزارة الداخلية المغربية خروجها اليوم.

ودعا بنكيران، في بيان له، أمس السبت، إلى تجاهل المسيرة وعدم إعطائها أي أهمية.

وقال بنكيران، وهو الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”: “يروج نداء صادر عن بعض الجهات يدعو لمسيرة في الدار البيضاء، ضد ما أسموه أخونة الدولة والمجتمع، وضد حزب العدالة والتنمية، وضد بنكيران”.

وأضاف “الغريب في الأمر أن النداء يحظى بدعم وتوجيه وتعبئة وتجييش من بعض الجهات المفروض فيها الحياد. ندعو لتجاهل هذه المسيرة وعدم إعطائها أي أهمية والتعامل معها كأنها لم ولن تكون”.

يشار أن حزب “العدالة والتنمية” رشح، في وقت سابق، الشيخ السلفي حماد القباج، في مدينة مراكش، على قوائمه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إلا أن محافظ مراكش، عبد الفتاح البحيوي، رفض قبول طلب الترشيح.

وعبر الحزب، عن أسفه لرفض ترشيح “القباج”، معتبرا في بيان له أصدره الجمعة الماضية، قرار المنع “اعتداء على حق القباج الدستوري في الترشح”.

والجمعة الماضية، قال القباج، في تصريح عبر صفحته في “فيسبوك”، إنه “تقدم بدعوى قضائية من أجل الطعن في القرار الذي اتخذه والي محافظة مراكش، في حقه بمنعه من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة”.

وأشار إلى أنه “تلقى رسالة من محافظ مراكش، يخبره فيها برفض لائحة ترشحه لعضوية مجلس النواب، وذلك لكونه عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية”.