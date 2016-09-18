قطع هندي أنف زوجته وفرّ به؛ وذلك انتقاماً من زوجته وأهلها؛ لأنهم لم يقدموا المهر المتفق عليه للعريس، في حادث وقع يوم 14 سبتمبر الجاري بولاية أتر برديش شمال الهند.

ونشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية قصة الهندي سانجيف راتور (27 عاماً) من الفتاة الفقيرة كامليش (25 عاماً)، منذ ثمانية أعوام في مدينة شهجهنبور، بولاية أتر برديش ونشأ بينهما نزاع بسبب عدم قدرة الأسرة على دفع 50 ألف روبية ( 550 دولاراً)، وهي المهر المتفق عليه مع العريس وظل الزوج يطالب زوجته بالمهر، ولكن أسرة الزوجة الفقيرة لم يكن لديها مال لتقدمه للزوج.

وذكرت وسائل إعلام هندية محلية أن الزوج كان مدمناً على شرب الخمر، ودائم الشجار مع زوجته، حيث اعتاد ضربها وإهانتها وتهديدها بقطع أنفها.

وقام أهل الزوجة بنقلها إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يستطيعوا فعل شيء للأنف المقطوع، لأن الزوج التي أخذه وهرب به.



