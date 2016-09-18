نشرت المطربة السورية، أصالة نصري، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورةً دعائيةً لأغنيتها الجديدة “عيش سكر وطن”.

وعلّقت أصالة على الصورة: “قال سيدنا علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، (النفس الكريمة لا تؤثّر بها النكبات)، نرجو من الله عزّ وجلّ أن يطهّر أرواح ونفوس أهلنا من النكبات التي حلّت عليهم، وأن يجعل من إيمانهم أملاً في غدٍ أفضل، إن لم يشهدوه حتماً هو إرثهم الأغلى لأجيالهم القادمة”.

وتلقّت النجمة السورية من متابعيها العديد من التعليقات التي تقدّم لها التحيّة، والتي تعبّر عن إعجابهم بالكليب الجديد، كما تمنّى الجميع لسوريا وشعبها الأمن والسلام.

كانت أصالة قد طرحت كليب “عيش سكر وطن”، الذي شاركها غناءه المطرب المصري أحمد فهمي، نجم فريق وأما الغنائي، فحقّق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية جدا.