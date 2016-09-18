اعتبر المستشار السياسي للائتلاف العالمي للمصريين في الخارج، د.، أنّ “ تخون بالليل والنهار كل يوم سبعة أيام في الاسبوع منذ أربع سنوات ومع هذا قلبها كبير !!”.

 

وقال في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر” ورصدتها “وطن”: “ذهب كيري ليظهر للسعوديين ندالته علنا و لو كنت من السعوديين لأهنته على تبنيه وجهة نظر الحوثيين بهذا الفجور لكن #السعودية قلبها كبير”.

 

وتابع: “كل مسلم على وجه الارض يتمنى على السعودية ان تكون أصلب وأجسأ وأجف في معاملتها للامريكيين قبل الحوثيين لكن #السعودية قلبها كبير”.

 

وقال: “ملخص رأيي في دبلوماسية : السياسة #السعودية كالساعات اليابانية وسياسة #قطر كالساعات السويسرية و#الامارات كالتايوانية”.

 

وأضاف: “حتى هذه اللحظة لا تزال فرصة اكبر نصر معاصر متاحة مباحة وبالراحة أمام السعودية لكن #السعودية قلبها كبير”.

 

وذكر انه “قاتل في # بدعم معلوماتي أمريكي كامل وباطمئنان لا مثيل له ومع هذا فان #السعودية قلبها كبير”.