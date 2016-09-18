اعتبر المستشار السياسي للائتلاف العالمي للمصريين في الخارج، د.محمد الجوادي، أنّ “أمريكا تخون السعودية بالليل والنهار كل يوم سبعة أيام في الاسبوع منذ أربع سنوات ومع هذا السعودية قلبها كبير !!”.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر” ورصدتها “وطن”: “ذهب كيري ليظهر للسعوديين ندالته علنا و لو كنت من السعوديين لأهنته على تبنيه وجهة نظر الحوثيين بهذا الفجور لكن #السعودية قلبها كبير”.

وتابع: “كل مسلم على وجه الارض يتمنى على السعودية ان تكون أصلب وأجسأ وأجف في معاملتها للامريكيين قبل الحوثيين لكن #السعودية قلبها كبير”.

وقال: “ملخص رأيي في دبلوماسية الخليج: السياسة #السعودية كالساعات اليابانية وسياسة #قطر كالساعات السويسرية و#الامارات كالتايوانية”.

وأضاف: “حتى هذه اللحظة لا تزال فرصة اكبر نصر معاصر متاحة مباحة وبالراحة أمام السعودية لكن #السعودية قلبها كبير”.

وذكر انه “قاتل الحوثيون في #اليمن بدعم معلوماتي أمريكي كامل وباطمئنان لا مثيل له ومع هذا فان #السعودية قلبها كبير”.