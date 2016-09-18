أثبتت دراسة جديدةٌ، للعالم الألماني “ديفيد شبيجيللتر”، الأستاذ بجامعة كامبريدج البريطانية، أنّ الأزواج لن يمارسوا الجنس بحلول العام 2030.

وشملت الدراسة أزواجاً تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 سنة، حيث كان السؤال حول عدد مرات ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين خلال الشهر، وكان الفارق بين الحقبة الحالية والأعوام السابقة كبير جداً.

وأثبتت الدراسة أن متوسط ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين العام 1990 كان 5 مرات، ثم وصل الرقم إلى 4 مرات العام 2000، وبلغ 3 مرات في الشهر العام 2010، حيث أكد “ديفيد” أنه بهذا المعدل لن يمارس الأزواج الجنس بحلول العام 2030.

وأكدت الدراسة أن السبب في ذلك هو فرط استخدام الهواتف الذكية والتكنولوجيا الرقمية الأخرى، فالاستخدام المنتظم لتلك التكنولوجيا يضر بشكل كبير بالصحة الجنسية للزوجين، حيث يبدأ الزوجان بالانشغال بتلك التكنولوجيا عن حياتهم الخاصة، بينما لم يكن هناك في الماضي أي شيء يشغلهم عن ممارسة الجنس سوى التلفزيون .

وتقلل تلك التكنولوجيا من الرغبة الجنسية لدى الأزواج وتجعلهم مشغولين بمعرفة آخر أخبار أصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بدلاً من قضاء أوقاتهم في ممارسة العلاقة الحميمة .