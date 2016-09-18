أثبت دراسات جديدة، أن 42 في المئة من الرجال اليابانيين و44.2 بالمئة من النساء اليابانيات، عذارى، أي لم يمارسوا الجنس من قبل.

وأكد المعهد الوطني للسكان وبحوث الأمن الاجتماعي في اليابان، أن 2706 من الرجال و2570 من النساء الذين شملتهم دراسته وتتراوح أعمارهم بين 18-34، لم تتح لهم الفرصة لممارسة الجنس، مما يعني أن ما يقرب من 70 في المئة من الرجال غير المتزوجين و 60 في المئة من النساء غير المتزوجات لم يمارسوا الجنس.

وكان قد تحدثت إدارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن زيادة معدل المواليد من خلال دعم ورعاية الأطفال، والمساهمة في زيادة معدل المواليد المنخفض في البلاد.

ومعظم الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يريدون الزواج في مرحلة ما، ولكنهم فقط لا يعرفون متى.

وقال فوتوشي إيشي، رئيس الباحثين في الدراسة لصحيفة “جابان تايمز”: “إنهم يريدون الزواج في نهاية المطاف، ولكنهم يميلون إلى تأجيله لوجود فجوات بين أفكارهم المثالية وبين الواقع”.

وأضاف “هذا هو السبب في زواج الناس في وقت متأخر أو بقائهم عزاباً مدى الحياة، مما يُسهم في معدل المواليد المنخفض في البلاد”.

وقد أجريت الدراسة نفسها عام 2010، وكان في هذا الوقت 36.2 في المئة من الرجال، و38.7 في المئة من النساء عذارى.