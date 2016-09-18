غرد عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تغريدة لها أبعاد كثيرة قائلاً إن السنوات القادمة ستكون عجافا على دول الخليج العربي.

وأضاف مستشار بن زايد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. “دول الخليج العربي من فائض مالي قدره 260 مليار $ عام 2008 الى عجز مالي تجاوز 200 مليار $ عام 2016 ويتوقع للعجز ان يستمر لسنوات عجاف قادمة”.

وكان الأكاديمي الإماراتي، قد غرد في وقت سابق، قائلا : “ستكون 2016 والسنوات القادمة عجافا للسعودية ودول الخليج لكن هذه الدول مرت بسنوات صعبة عديدة وظلت آمنة ومستقرة وخرجت قوية وسيتكرر الأمر الآن”.

وتابع فى تغريدة أخري “تحتاج السعودية ودوّل الخليج قرارات تقشفية وإصلاحية حقيقية وهذا الوقت المناسب لذلك ولا اعتقد انها ستؤثر في مظهر وجوهر علاقة الحاكم والمحكوم”.