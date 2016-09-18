كشف المرشد الإيراني الأعلى في إيران علي خامنئي، عن وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مستقبل 3 دول عربية تشهد صراعا ونزاعا وعدم استقرار.

وقال خامنئي في خطاب ألقاه في طهران أمام قادة الحرس الثوري الإيراني: إن “الأمريكيين يشددون على وجوب أن نتفاوض معهم حول القضايا الإقليمية، وخصوصًا حول سوريا والعراق ولبنان واليمن”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تطلب التفاوض، من أجل منع النفوذ الإيراني في المنطقة، قائلا: إن هدفهم الوحيد هو منع وجود الجمهورية الإسلامية في المنطقة”، معتبرًا أن طهران “هي العامل الأساسي وراء إخفاقات الولايات المتحدة” في الشرق الأوسط.

ورأى خامنئي أن السبيل الوحيد لمنع “التهديدات العسكرية” لإيران “كان دائمًا وسيبقى القدرة العسكرية والدفاعية وزرع الرعب لدى العدو”.

وكان في مقدمة الحاضرين لخطاب خامنئ، الجنرال قاسم سليماني المكلف العمليات الخارجية للحرس الثوري والموجود على الدوام في العراق وسوريا حيث تدعم إيران النظامين القائمين.