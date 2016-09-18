ألقت السلطات الروسية القبض على مسؤول كبير في جهاز مكافحة الفساد بتهمة التورط في الفساد، حسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الصحيفة “إن اعتقال المسؤول جرى بعدما دهمت السلطات شقة مسجلة باسم شقيقته، وعثرت فيها على مبلغ 122 مليون دولار أميركي”، وذكر التلفزيون الرسمي الروسي أن الأموال بلغ وزنها نحو نصف طن، لافتا إلى أنها كانت موضوعة في صناديق من الورق المقوى وأكايس، وتطلب أمر إخراجها من المنزل وضعها على متن عربات”.

ويشغل المشتبه فيه ديميري زاخرشينكو منصب نائب رئيس إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي التابعة لوزارة الداخلية الروسية، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه جرى إطلاع الرئيس فلاديمير بوتن على أمر الاعتقال.

ويواجه المسؤول الروسي حاليا تهمه إساءة استخدام السلطة وتلقي رشاوى وإعاقة العدالة، لكنه نفى هذه التهم، قائلا إن المال عثر عليه في منزل شقيقتي ولا صلة لي بهذه الأموال.