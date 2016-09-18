قال المهندس نعيم الخصاونة، نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، إن هناك مؤشرات ودلائل تشير إلى حضور التدخل الرسمي ورغبته في التحكم والتلاعب في مخرجات صناديق الانتخابات البرلمانية.

وأضاف عضو جبهة العمل الإسلامي لـ”مصر العربية”، أن هذه المؤشرات جاءت من خلال الحملات الإعلامية الموجهة ضد التحالف من أقلام محسوبة على الجانب الرسمي ومن قرارات بمنع ترشح أعضاء من حزب جبهة العمل الإسلامي.

وتمنى الخصاونة أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وتطبق فيها المعايير الدولية وألا يتم التلاعب بإرادة الشعب وتزويرها، فالوطن يحتاج لممثلين حقيقيين يعبرون عن إرادة أبنائه.