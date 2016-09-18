في واقعة وصفها ناشطون بالتجاوز الرسمي من وزير لبناني لـ”الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري”، استثنى وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الفلسطينيين والسوريين من حق المرأة في منح جنسيتها اللبنانية لأسرتها، معتبراً أنّ الأمر مرتبط “ببقاء لبنان، وفق زعمه.

وقال باسيل في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نقلها من خطابه في “المؤتمر الإقليمي الأول للطاقة الاغترابية اللبنانية – أميركا الشمالية”، أن منح أبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي هو حق، لأن المرأة لا تختلف عن الرجل”، مستدركا “ولكن، لأن دستورنا هكذا، وتركيبتنا هكذا، ولبناننا هكذا، لا أعطي الجنسية إلى 400 ألف فلسطيني، علينا معرفة أنه للحفاظ على لبنان لا بد من استثناءات”، مشيراً إلى أنّه “لا يمكننا إعطاؤها لحاملي الجنسيتين الفلسطينية والسورية، لأن بلدنا سيصبح فارغاً عندها من اللبنانيين”.

باسيل: انا مع إقرار قانون منح المرأة الجنسية لأولادها لكن مع استثناء السوريين والفلسطينيين للحفاظ على ارضنا — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) September 17, 2016

كما جدد باسيل الحديث عن “هاجس توطين اللاجئين السوريين” الذي نفاه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشكل رسمي خلال زيارته إلى لبنان قبل أشهر، معبرا عن رفضه إدماج النازحين السوريين في لبنان، مُتّهماً المجتمع الدولي بالإصرار على تهديد اللبنانيين ووطنهم.