تمكن الشابان الفلسطينيان خالد البردويل وجمال ميقاتي المنتسبان لجامعة الازهر، في غزة من اخترع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك باستخدام المواد المتوفرة في القطاع، ودون الحاجة لاستيراد ولو قطعة واحدة من الخارج.

وبحسب البردويل وميقاتي، فإن السيارة هي الأولى من نوعها في فلسطين، ولا تحتاج الى أي نوع من أنواع الوقود التقليدي، كما أنها صديقة للبيئة ولا ينتج عنها ما يتسبب بتلوث الجو.

وأوضح الطالبان أن الهدف من اختراعهما هو تجاوز القيود المفروضة على الطاقة من قبل قوات الاحتلال منذ سنوات عدة، وهي ليست سوى نموذج أولي لسيارة تعمل بالطاقة الشمسية اعتمادا على ميزانية صغيرة، حيث يمكن أن تكون نواة ليتم تطويرها لاحقاً ويتم انتاج عدد من هذه السيارات لاستخدامها في القطاع، وذلك وفقا لما نقلته “روسيا اليوم”.

وتم انشاء هذا النموذج من السيارة في ظل استمرار معاناة الفلسطينيين من أزمة الطاقة التي تفاقمت حيث غالبا ما يكون من الصعب الحصول عليها في غزة خاصة بعد أن استهدفت غارة جوية اسرائيلية محطة الكهرباء الوحيدة في غزة عام 2006.

واعتبر المخترعان، ان اختراعهما خطوة مبتكرة لمعالجة القيود المفروضة على الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية، من خلال استخدام السيارة للطاقة المتجددة، وهي سيارة بثلاث عجلات يمكن لسرعتها القصوى الوصول إلى 18 ميلا بالساعة (29 كلم في الساعة).

يذكر أن قطاع الطاقة الفلسطيني يقع بشكل شبه كامل تحت قبضة الاحتلال الاسرائيلي، حيث أن إمدادات الكــهـرباء تـتــم من خــلال شركة الكهرباء الإسرائيلية.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد حصل قطاع غزة العام الماضي على 45٪ فقط من الكهرباء التي تحتاجها سكانه.