قال مندوب بشار الأسد في الأمم المتحدة بشار الجعفري إن سوريا “جزء لا يتجزأ” من حركة عدم الانحياز التي تشكل ثلثي الدول الاعضاء في الامم المتحدة، و”نحن نتوقع الكثير من حركة عدم الانحياز خلال السنوات الـ4 المقبلة مع ترؤس فنزويلا لها”. وفق قوله.

وعلى هامش قمة حركة دعم الانحياز في مرغريتا أعلن الجعفري في تصريحات صحافية انه تم التمكن من ادخال جبهة النصرة الى المنظمات الارهابية في وثائق حركة عدم الانحياز، كما ان هناك فقرة تتضامن فيها حركة عدم الانحياز مع سوريا بشان قضية استعادة الجولان السوري المحتل، وهناك فقرة في حركة عدم الانحياز تدين الارهاب ولا تتعاطف مع اي اجتهاد في التعاطي معه، لافتا في السياق الى هناك دول اعضاء في الحركة تمول الارهاب في سوريا والعراق وترسل الارهابيين اليهما، وهناك دول تدين الارهاب في الحركة ثم تتوجه الى الامم المتحدة وترفض ادانته، والدول الخليجية والاردن هي من الدول التي تتناقض مواقفها حيال الارهاب والتي تدعمه في بلادنا.

واشار الجعفري الى ان الهجوم على الجبهة الجنوبية في سوريا ترعاه اسرائيل وتنخرط فيه الاردن وتركيا وغيرهما، واوضح ان اميركا لم تضغط بشكل كاف على السعودية قبل التوجه الى محادثات جنيف، وشدد على انه لن يكون هناك حل طالما أن هناك رغبة اميركية في التستر على ما هو ارهابي وتسميته بمعارضة معتدلة، ولحسن الحظ ان الاميركيين ينسقون مع الروس وليس مع الفرنسيين والبريطانيين الذين يطبقون معنا الكيد المطلق وتصفية الحسابات.

وكشف الجعفري ان اسرائيل تستضيف النصرة ولواء شهداء اليرموك وغيرهما وتستقبل الجرحى بتمويل قطري، كما انها منخرطة بالعمل بشكل كامل في المعارك في الجبهة الجنوبية لسوريا وقد قدمنا شكاوى للأمم المتحدة.