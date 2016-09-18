بالرغم من الحرص الشديد لحكومة عبد الإله بنكيران على إنكار وجود أيّ تعامل تجاري مباشر بين المغرب وبين إسرائيل طوال السنوات الخمس الأخيرة، فقد أبانت إحصائيات حديثة صادرة عن هيئة الإحصاء الحكومية الإسرائيلية تسجيل ارتفاع كبير في المبادلات بين البلدين خلال الفترة المتراوحة ما بين سنتي 2012 و2016.

وكشفت المعطيات الرقمية الرسمية الإسرائيلية أن الحجم الإجمالي لهذه المبادلات قد بلغ في السنوات الخمس الأخيرة ما يناهز 160 مليون دولار، وسجلت أعلى المستويات خلال سنوات 2012 و2014 و2015 في الوقت الذي سجلت فيه بعض التراجع في سنة 2013.

وارتفعت الصادرات المغربية نحو إسرائيل في المدة المتراوحة ما بين سنتي 2012 2016 بوتيرة صاروخية، حيث تضاعفت ثلاث مرات منتقلة من 5.6 ملايين دولار في 2012 إلى أزيد من 15.55 مليون دولار في السنة الماضية؛ لكن في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي سجلت مستويات قياسية فاقت كل التوقعات، حيث بلغت 18.5 ملايين دولار وهو مستوى لم تصله صادرات المغرب نحو هذا البلد منذ سنوات.

وبلغ حجم المبادلات بين تل أبيب والرباط في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 18.5 مليون دولار لتنضاف إلى 141.5 مليون دولار التي شكلت القيمة الإجمالية للمعاملات التجارية البينية خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015، مع تسجيل أن قيمتها في سنة 2013 تجاوزت 54 مليون دولار، ونحو 22 ألف دولار في السنة الماضية، مقابل 10.5 ملايين دولار في سنة 2014. بحسب ما نقل صحيفة “هسبريس” الإلكترونية.

وهيمنت الواردات المغربية من الدولة العبرية على الميزان التجاري البيني الذي ظل طوال السنوات الخمس المنصرمة لصالح تل أبيب، حيث بلغت قيمة ما استورده المغرب من إسرائيل ما بين سنتي 2012 و2015 ما قيمته 110 ملايين دولار، مقابل 31 مليون دولار فقط على شكل صادرات.

البيانات الموثقة، التي حصلت عليها هسبريس، أشارت إلى سيطرة واضحة للمنتجات والمبيدات الزراعية المتطورة وآليات الري المتقدمة والمواد الكيميائية غير العضوية الموجهة إلى الاستعمال في القطاع الفلاحي والأسمدة، ونظم ري وضخ المياه الجد متطورة تعرف بأنظمة “أكوم”.

وعرفت سنة 2015 طفرة قوية للصادرات المغربية نحو إسرائيل، حيث تجاوزت 15.5 مليون دولار. وقد شهدت فترة الخمس سنوات الماضية إقبالا كبيرا للإسرائيليين على منتجات الأسماك خاصة السردين، وواصل الكسكس المغربي تربعه على عرش الواردات الإسرائيلية الغذائية من الرباط.

الإسرائيليون استوردوا أيضا في المدة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2015 الحلويات مغربية الصنع، والزيتون والخضر المخللة على الطريقة المغربية والتي استودوا منها ما يزيد عن 3 ملايين دولار. كما شملت لائحة صادرات المغرب نحو الدولة العبرية تجهيزات الأثاث المنزلي التقليدي المغربي، والسلال التقليدية والمنتجات المصنوعة من القصب.