تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو للباحث الإسرائيلي “إيدي كوهين”، يؤكد فيه رغبة إسرائيل في بقاء بشار الأسد حاكما لسوريا، كونه يوفر لهم الامان.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، قال كوهين، في حوار أجرته معه قناة “الحرة”، أن القادة السياسيين والامنيين في إسرائيل يتمنون بقاء بشار الأسد رئيسا لسوريا، مضيفا انه منذ أكثر من 50 عاما لم يطلقوا رصاصة واحدة على إسرائيل، مؤكدا ان كل جندي حاول إطلاق رصاصة على إسرائيل قام النظام السوري بمعاقبته.

وتابع كوهين قائلا: “نحن نريد رئيس جبان مثل بشار الأسد ليكون في سدة الحكم لأنه لم يتجرأ منذ 40 أو 50 عاما أن يطلق رصاصة واحدة من الجولان على إسرائيل”.

وأضاف قائلا: “نحن نريد رئيس ديكتاتوري يقتل شعبه ولكن يعطينا الامان والإستقرار”.