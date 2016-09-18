قال الشيخ رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إنّ “ ليس عصًا سحرية، ولا خوارق سماوية، إنما يعمل من خلال إرادة الأمة وقدرتها على والإنفاق، والبذل والعطاء”.

وأضاف على الحساب الرسمي له على “تويتر”: “من أجلى مظاهر في “”، التوازن بين الثبات والمرونة.. الثبات فيما يجب أن يخلد ويبقى، والمرونة فيما ينبغي أن يتغير ويتطور.”

وتابع: “المجدد الحقيقي هو الذي يجدد الدين بالدين وللدين، أما من يريد تجديد الدين من خارجه بمفاهيم مستوردة؛ فهو أبعد ما يكون عن التجديد الحق.”

وذكر أن “عقيدة المسلم لا تسمح بنزعات عنصرية؛ فالمسلم يعتقد أن الناس جميعاً لآدم، وآدم من تراب، وما اختلاف الأجناس إلا آية من آيات الله تعالى في خلقه”.

 