قال الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إنّ “الحل الإسلامي ليس عصًا سحرية، ولا خوارق سماوية، إنما يعمل من خلال إرادة الأمة وقدرتها على العمل والإنفاق، والبذل والعطاء”.

الحل الإسلامي ليس عصًا سحرية، ولا خوارق سماوية، إنما يعمل من خلال إرادة الأمة وقدرتها على العمل والإنفاق، والبذل والعطاء. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٦

وأضاف على الحساب الرسمي له على “تويتر”: “من أجلى مظاهر الوسطية في “نظام الإسلام”، التوازن بين الثبات والمرونة.. الثبات فيما يجب أن يخلد ويبقى، والمرونة فيما ينبغي أن يتغير ويتطور.”

من أجلى مظاهر الوسطية في “نظام الإسلام”، التوازن بين الثبات والمرونة.. الثبات فيما يجب أن يخلد ويبقى، والمرونة فيما ينبغي أن يتغير ويتطور. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٦

وتابع: “المجدد الحقيقي هو الذي يجدد الدين بالدين وللدين، أما من يريد تجديد الدين من خارجه بمفاهيم مستوردة؛ فهو أبعد ما يكون عن التجديد الحق.”

المجدد الحقيقي هو الذي يجدد الدين بالدين وللدين، أما من يريد تجديد الدين من خارجه بمفاهيم مستوردة؛ فهو أبعد ما يكون عن التجديد الحق. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٦

وذكر أن “عقيدة المسلم لا تسمح بنزعات عنصرية؛ فالمسلم يعتقد أن الناس جميعاً لآدم، وآدم من تراب، وما اختلاف الأجناس إلا آية من آيات الله تعالى في خلقه”.